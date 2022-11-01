Желание США нажиться на энергокризисе вызвало негодование в Европе | 360°

01 ноября 2022, 04:37
Желание США нажиться на энергокризисе вызвало негодование в Европе
«Синьхуа»: европейцы возмутились желанием США нажиться на энергетическом кризисе
Европейцы увидели «истинное лицо» США, которые пытаются получить огромную прибыль во время разразившегося энергетического кризиса. Такое мнение высказал автор китайского издания «Синьхуа».
Нехватка энергоресурсов в Европе привела к повышению себестоимости производства и росту цен, а также к снижению предпринимательской деятельности. При этом Вашингтон воспользовался ситуацию и стал продавать в страны ЕС дорогой сжиженный газ.
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«Америка всеми силами пытается воспользоваться энергетическим кризисом для получения максимальной прибыли», — отметило издание.
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То, что стало кризисом для Европы, обернулось отличной возможностью для США. Вашингтон предоставляет налоговые льготы, переманивая крупные компании к себе. Утечка производства встревожила европейских чиновников.
Эксперты полагают — это будет иметь серьезные последствия для экономики региона. Кроме того, в Европе не могут найти альтернативу некоторым российским товарам, в связи с чем странам приходится отменять введенные ранее санкции.
США
Европа
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