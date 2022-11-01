Желание США нажиться на энергокризисе вызвало негодование в Европе | 360°

Мир 01 ноября 2022, 04:37 Желание США нажиться на энергокризисе вызвало негодование в Европе «Синьхуа»: европейцы возмутились желанием США нажиться на энергетическом кризисе РИА "Новости"

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Европейцы увидели «истинное лицо» США, которые пытаются получить огромную прибыль во время разразившегося энергетического кризиса. Такое мнение высказал автор китайского издания «Синьхуа».

Нехватка энергоресурсов в Европе привела к повышению себестоимости производства и росту цен, а также к снижению предпринимательской деятельности. При этом Вашингтон воспользовался ситуацию и стал продавать в страны ЕС дорогой сжиженный газ.

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«Америка всеми силами пытается воспользоваться энергетическим кризисом для получения максимальной прибыли», — отметило издание.

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То, что стало кризисом для Европы, обернулось отличной возможностью для США. Вашингтон предоставляет налоговые льготы, переманивая крупные компании к себе. Утечка производства встревожила европейских чиновников.

Эксперты полагают — это будет иметь серьезные последствия для экономики региона. Кроме того, в Европе не могут найти альтернативу некоторым российским товарам, в связи с чем странам приходится отменять введенные ранее санкции.