Желание Пашиняна ввести российских миротворцев в Карабах объяснили плохой подготовкой к войне

Армения подготовилась к войне в Нагорном Карабахе значительно хуже, чем Азербайджан. Ереван слабее Баку, поэтому премьер-министр Никол Пашинян и хочет видеть миротворцев из России на линии соприкосновения. Однако это будет возможно лишь при согласии обеих сторон.

«Армения здесь оказалась в ситуации, когда она к войне подготовилась значительно хуже, чем Азербайджан. <…> Соответственно, Азербайджан добился ряда военных успехов, и здесь уже Пашинян хочет как-то остановить наступление азербайджанской армии. Поэтому такой его призыв к России о миротворцах», — рассказал «360» политолог Алексей Макаркин.

Собеседник подчеркнул, что российские миротворцы могут появиться только с согласия враждующих сторон. Азербайджан вряд ли на это пойдет. В интересах Баку продолжение военных действий. Сейчас азербайджанская сторона наступает. Им необходимо занять как можно больше территории Карабаха.

«Интересы сторон противоположны, в том числе и в контексте любых миротворцев. <…> Ну это заявление одной из сторон, ну как Россия может туда попасть? Миротворцы входят, когда прекращается огонь, а там огонь продолжается», — подытожил политолог.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что выступает за ввод российских миротворцев в Карабах.

Война между Арменией и Азербайджаном началась 27 сентября. Конфликтующие стороны занимают принципиально разные позиции, поэтому о мирных переговорах пока речи не идет. После начала боевых действий Баку открыто поддержала Анкара. Воюющие страны три раза заключали гуманитарное перемирие и каждый раз обвиняли друг друга в возобновлении огня.