Мир 06 января 2024, 21:45 Желание набить карман увидели в требовании Зеленского замороженных активов России Сенатор Цеков: потребовавшая активы России Украина всегда жила за ее счет Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Украина всегда жила за счет России. Но половина всех поступивших в страну средств оседала в карманах политиков и чиновников. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Так он прокомментировал требование президента Украины Владимира Зеленского передать замороженные на Западе активы России.

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«Что касается Зеленского и в целом Украины, они, примерно говоря, привыкли жить за счет России», — заявил Цеков.

Сенатор добавил, что ему хорошо известно, как работает политическая верхушка соседней страны. По его словам, откаты там достигают половины от общей суммы, которая никого не смущает.

Цеков подчеркнул, что украинские власти продали все наследие Советского Союза и планировали жить так дальше, но пришедший к власти президент России Владимир Путин навел порядок в отношениях с Украиной. С тех пор он стал объектом ненависти всей украинской элиты.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил общую стоимость замороженных на Западе финансовых активов России в 300 миллиардов долларов. Он заявил, что рассчитывает на усилия стран G7 по передаче этих денег в распоряжении Украины в 2024 году.