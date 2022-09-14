«Шутливый жест доброй воли». Желание Лукашенко поделиться дровами с ЕС объяснили попыткой уйти от санкций | 360°

Эксклюзив 14 сентября 2022, 14:30 Поделиться Telegram

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Viber «Шутливый жест доброй воли». Желание Лукашенко поделиться дровами с ЕС объяснили попыткой уйти от санкций Экономист Змиев назвал заявление Лукашенко о дровах для ЕС желанием получить выгоду РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает попытки воплотить в жизнь свою мечту стать посредником между Европой и Россией. Так в беседе с «360» оценил предложение лидера соседнего государства поделиться дровами с Европой политолог и экономист Евгений Змиев.

Он напомнил, что Лукашенко всегда хотел стать связующим мостом между Европой и Россией, чтобы сохранять со всеми хорошие отношения, налаживать торговые и дипломатические обмены, но обязательно с выгодой для себя.

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«Это такой шутливый жест доброй воли, показывающий, что, несмотря на все, Белоруссия готова помогать чем может и рассчитывает на преференции со стороны Европы. То есть Лукашенко отдельно себя позиционирует как выгодного партнера», — отметил Змиев.

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Экономист отметил, что заявление белорусского лидера о том, что дрова нужно отправить европейским рабочим и крестьянам, — это очередное проявление популизма политика.

«Он всегда за народ, всегда за людей — то за белорусов, то за россиян, а теперь за европейцев. Набирает себе очки, чтобы меньше санкций получить в свою сторону», — подытожил эксперт.

Видео из резиденции президента Белоруссии, где Александр Лукашенко в компании предпринимателя Сергея Тетерина рубит дрова, распространилось по Telegram-каналам. В ходе работы белорусский лидер предложил отправить часть дров в Европу, чтобы живущие там люди не замерзли зимой.

«Поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», — заявил Лукашенко. Отдельно он отметил, что часть древесины необходимо отправить лидерам Польши Дуде и Моравецкому, так как они соседи, которым стоит одуматься.

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