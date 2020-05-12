Желание Конгресса США ужесточить антироссийские санкции назвали «заезженной пластинкой»

По словам эксперта, эпидемическая ситуация в мире отодвинула все международные конфликты на второй план, но антироссийская политика продолжается. Однако к глобальному успеху это вряд ли приведет.

«Заявлять о том, что в России ущемлялись права, что преследовались какие-то оппозиционеры, — это сделано для того, чтобы придать этому огласку и устроить очередную кампанию против нашей страны. Такие обвинения мы слышим не в первый раз. Это уже заезженная пластинка, но она в определенное время всегда включается», — отметила она.

Политолог подчеркнула, что у этой теории найдутся сторонники среди людей с антироссийскими взглядами, которые за определенные преференции готовы будут выставить себя жертвами режима.

Но к новым санкциям эти обвинения вряд ли приведут. Большинство стран в условиях пандемии сейчас нацелены на то, чтобы заниматься решением собственных проблем. Нужно восстанавливать внутреннюю экономику и решать вопрос безработицы. США, кроме этих вопросов, нацелены еще и на информационную войну с Китаем. Поэтому очередные обвинения в адрес России — это параллельная линия, чтобы посмотреть, подхватит ли ее остальной мир. Если эти обвинения «не зайдут», то их отложат до следующего раза.