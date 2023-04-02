Мир 02 апреля 2023, 13:53 Желание командования ВСУ начать контрнаступление сочли трагедией для военных Бывший военный разведчик США Риттер заявил о неспособности ВСУ пойти в контрнаступление РИА «Новости»

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Западное оружие и подготовка в странах НАТО не сделали ВСУ успешной армией, поэтому контрнаступление, о котором грезит украинское командование, обречено на провал. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.

Он пояснил, что внимательно рассмотрел украинские войска и пришел к выводу, что сейчас они способны только на то, чтобы выкопать яму в земле, спуститься туда и умереть.

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Риттер добавил, что любая попытка ВСУ пойти на позиции российской армии встретит жесточайшее сопротивление.

«Мы должны надеяться, что контрнаступление ВСУ просто выдумали. <…> Вы действительно думаете, что оно будет успешным? Это бред и трагедия, потому что все эти атакующие силы погибнут, а их вооружение уничтожат», — подчеркнул офицер.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что командование ВСУ затягивает контрнаступление из-за недостатка танков, которых страны Запада предоставили всего несколько десятков. Дипломат призвал государства Европы снять ограничения на поставки истребителей, чтобы украинская армия начала переход к атаке.