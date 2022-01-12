Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о том, что Соединенные Штаты проводят с ФРГ и Евросоюзом работу, чтобы затормозить введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Ее слова прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, написал RT.

Парламентарий считает, что желание Госдепа не вводить в эксплуатацию «Северный поток — 2» уже стало «навязчивой идеей».

«Заявление Нуланд говорит само за себя: они проводят работу, чтобы замедлить рассмотрение имплементации трубопровода. И тем самым демонстрируют боязнь, что газопровод способен составить США, продвигающим в ЕС свой сжиженный природный газ, большую конкуренцию в энергетике», — заявил Белик.

Ранее заместитель госсекретаря США отметила, что правительство ФРГ уже предприняло существенные шаги для задержки работы российского газопровода.