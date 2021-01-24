Желание ДНР и ЛНР передать пленных через Медведчука объяснили в Раде

«К Медведчуку обратились, потому что украинская власть не хочет, не собирается заниматься обменом удерживаемых лиц. На протяжении длительного времени обмены не проводятся. Несмотря на Минские соглашения, несмотря на все эти договоренности, украинская власть саботирует эти обмены», — заявил Кузьмин.

Депутат добавил, что украинские власти обвиняют в саботаже самопровозглашенные республики и называют Медведчука частным лицом, которое не имеет права принимать участие в этом процессе. Кузьмин пояснил, что глава его партии — государственный деятель и член комитета по реинтеграции Донбасса. Участвовать в обмене пленными — это его прямая обязанность.

Ранее Госавиаслужба Украины получила распоряжение не выпускать Медведчука в Россию.