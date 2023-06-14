Мир 14 июня 2023, 14:21 Желающие въехать в Россию из Латвии украинцы находятся на КПП в тяжелых условиях — СМИ LTV: ожидающие пропуска в Россию украинцы голодают на КПП в Латвии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Граждане Украины, желающие въехать на российскую территорию из Латвии, находятся в тяжелых условиях на контрольно-пропускном пункте Виентули. Об этом сообщил телеканал LTV.

По словам волонтеров, у людей нет еды и воды, некоторые голодают уже вторые сутки. Также нужны дополнительные туалеты, их обещают привезти в четверг.

Реклама

«Люди голодают. Два дня, а здесь просто ничего нет. Лето, а воды нет», — рассказала волонтер Диана Киселева.

По словам журналистов, украинцы хотят вернуться в Россию по разным причинам: встретиться с детьми и помочь родным после разрушения Каховской ГЭС, а также разобраться с документами.

Ранее портал LSM сообщил об огромных очередях из украинцев и молдован, желающих попасть из Латвии в Россию. По данным издания, большие скопления людей на границе образовались из-за медлительности российских служб — граждан Украины подвергают дополнительным проверкам.

ФСБ зафиксировала рост въезжающих в Россию из Прибалтики, Финляндии и Польши. Число граждан Европейского союза, прибывающих в РФ в январе-марте 2023 года, выросло на 11,8%.