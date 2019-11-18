Мария Бутина за неделю до освобождения из тюрьмы в США дала интервью американской журналистке Лесли Шталь, в котором заявила о плохих условиях тюремного содержания в Штатах. Также она рассказала, почему мечтает стать инструментом американской пропаганды.

Россиянка удивила журналистку, отвечая на вопрос о том, не боится ли она стать орудием российской пропаганды.

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«Я, улыбнувшись, уверенно ответила, что я страстно желаю стать инструментом американской пропаганды! <…> И пояснила, что очень надеюсь, что американский народ, видя, что случилось со мной, обратит внимание на процветающий в их стране расизм и русофобию», — вспомнила Мария тот разговор в своей авторской колонке на сайте Фонда защиты национальный ценностей.

Также она пожаловалась на отсутствие правосудия и ужасные условия содержания в американских тюрьмах. Бутина заявила, что отбывающим наказания не предоставляют необходимую медицинскую помощь, но зато кормят гормонами и психотропными успокоительными. Таким образом из нормального человека, по мнению россиянки, тюремные власти делают овоща.

Девушка еще раз подчеркнула, что ей удалось освободиться благодаря помощи всей России — от президента страны до соотечественников. Также она добавила, что в ее случае большую роль сыграло везение.

Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года. Ее обвинили в том, что в Штатах она действовала в качестве иностранного агента другого государства. Суд приговорил к 18 месяцам заключения. В конце октября 2019 года россиянку выпустили на свободу. После этого она сразу же вернулась в Россию.