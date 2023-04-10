Мир 10 апреля 2023, 10:04 «Желаемое за действительное». Французы высмеяли идею Макрона об автономии Европы Читатели Le Figaro высмеяли заявление президента Франции Макрона об автономии Европы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна прийти к стратегической автономии, которая парадоксально совпадает с американской. Читатели Le Figaro обвинили его в некомпетентности и назвали заявления словоблудием.

Политик дал интервью Echoes. Он заявил, что стратегическая автономия должна стать целью борьбы Европы. Однако, по мнению Эммануэля Макрона, обычно внедряя ее принципы, страны парадоксально начинают следовать американской политике.

Реклама

Интернет-пользователь с ником anonyme написал, что утрата Старым Светом своей автономии — результат политики нынешних властей. Тандем бывшего президента Франции Франсуа Олланда и Эммануэля Макрона на посту министра экономики во многом способствовал ускорению процесса.

«Словоблудие Макрона лишь свидетельствует о его полной неспособности руководить страной и иметь видение будущего. <…> На хорошем французском это называется выдавать желаемое за действительное», — написал он.

Insight2000 предупредил, что если президенту Франции хватит смелости объединить Европу и страны, с которыми поддерживает теплые отношения Россия, то им придется выступить против США. Он не уверен, что Эммануэлю Макрону под силу такая задача. NORDMAN заявил, что политик живет в иллюзиях — Франция, по его мнению, подчинилась Германии, которая, в свою очередь, стала вассалом США.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что давно не слышал от Эммануэля Макрона такой яростной критики в адрес США, как после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.