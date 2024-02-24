Мир 24 февраля 2024, 21:30 Ждут по несколько дней. Огромная пробка образовалась на границе Казахстана и России На границе Казахстана и России образовалась крупная пробка из 280 фур Freepik

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Примерно 300 фур застряли у пограничного контроля «Сырым» на трассе «Самара — Шымкент» на казахстанской границе с Россией. Об этом сообщил национальный оператор государства по управлению дорогами «Казавтожол» в Telegram-канале.

«В настоящее время здесь наблюдается скопление около 280 грузовых автомобилей. Водители, вынужденные ждать своей очереди несколько дней, советуют своим коллегам обходить данный пост», — сказано в публикации.

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Как рассказали водители, на международных и республиканских дорогах Западно-Казахстанской области нет препятствий. Движение свободное, преград нет. Только на пункте пропуска «Сырым» на границе до сих пор наблюдают заторы.

Ранее стало известно, что протестующие фермеры Польши высыпали два вагона кукурузы на железнодорожные пути рядом с украинской границей. Массовые акции протеста фермеров проходят по всей Польше. Аграрии блокируют ведущие трассы, устраивают митинги на пограничных переходах.