Мир 04 сентября 2023, 14:07 «Жду мемов». Шольц выложил фото с повязкой на глазу и ссадинами на лице Канцлер ФРГ Шольц поделился фото с повязкой на глазу после травмы на пробежке РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц поделился в аккаунте в соцсети Х (ранее — Twitter) своей фотографией с повязкой на глазу и множеством мелких ссадин на правой половине лица. Он заверил, что травмы «выглядят хуже, чем есть на самом деле».

«Жду мемов. Спасибо за добрые пожелания», — написал Шольц.

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Ранее, 2 сентября, стало известно, что канцлер ФРГ упал во время пробежки. Из-за ссадин на лице ему пришлось даже отменить рабочую поездку в Херинген, намеченную на 3 сентября. График Шольца на начавшуюся неделю пока остался неизменным.

Раньше информации о подобных происшествиях с Олафом Шольцем не появлялось. Регулярными падениями и прочими конфузами на публике известен президент Соединенных Штатов Джо Байден. В июне в Сети разошлось видео, на котором Байден пошутил про свой возраст и практически тут же свалился на сцене.