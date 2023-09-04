04 сентября 2023, 14:07
«Жду мемов». Шольц выложил фото с повязкой на глазу и ссадинами на лице
Канцлер ФРГ Шольц поделился фото с повязкой на глазу после травмы на пробежке
Канцлер Германии Олаф Шольц поделился в аккаунте в соцсети Х (ранее — Twitter) своей фотографией с повязкой на глазу и множеством мелких ссадин на правой половине лица. Он заверил, что травмы «выглядят хуже, чем есть на самом деле».
«Жду мемов. Спасибо за добрые пожелания», — написал Шольц.
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Ранее, 2 сентября, стало известно, что канцлер ФРГ упал во время пробежки. Из-за ссадин на лице ему пришлось даже отменить рабочую поездку в Херинген, намеченную на 3 сентября. График Шольца на начавшуюся неделю пока остался неизменным.
Раньше информации о подобных происшествиях с Олафом Шольцем не появлялось. Регулярными падениями и прочими конфузами на публике известен президент Соединенных Штатов Джо Байден. В июне в Сети разошлось видео, на котором Байден пошутил про свой возраст и практически тут же свалился на сцене.
Германия
Олаф Шольц
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