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    04 октября 2020, 17:59

    «Ждите возле Вены»: Пашинян предупредил Европу об имперских амбициях Турции

    Андрей Иванов

    Если ситуацию в Нагорном Карабахе оценить неверно, то «Турцию стоит ожидать возле Вены». Имперские замашки Анкары касаются не только Южного Кавказа. Анкара планирует экспансию на север, восток и юго-восток. Такое заявление в интервью немецкой газете Bild сделал армянский премьер Никол Пашинян.
    «Ждите возле Вены»: Пашинян предупредил Европу об имперских амбициях Турции

    «Я ожидаю четкой позиции. Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию возле Вены. <…> Империалистическая политика Турции простирается значительно дальше, чем на Южный Кавказ. Давайте посмотрим на действия Турции в Средиземноморье, Ливии, на Ближнем Востоке, в Ираке и Сирии», — заявил Пашинян.

    Глава Армении подчеркнул, что «армяне на Южном Кавказе являются последним препятствием для экспансии Турции на север, юго-восток и восток». По его словам, Армения и Нагорный Карабах сейчас стали «фронтом цивилизации».

    Война началась в Карабахе 27 сентября. Армения и Азербайджан ведут боевые действия на линии соприкосновения уже восьмой день. 4 октября весь день обстреливают столицу непризнанной НКР Степанакерт. С обеих сторон есть жертвы.

    Новости SMI.FM