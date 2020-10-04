«Ждите возле Вены»: Пашинян предупредил Европу об имперских амбициях Турции

«Я ожидаю четкой позиции. Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию возле Вены. <…> Империалистическая политика Турции простирается значительно дальше, чем на Южный Кавказ. Давайте посмотрим на действия Турции в Средиземноморье, Ливии, на Ближнем Востоке, в Ираке и Сирии», — заявил Пашинян.

Глава Армении подчеркнул, что «армяне на Южном Кавказе являются последним препятствием для экспансии Турции на север, юго-восток и восток». По его словам, Армения и Нагорный Карабах сейчас стали «фронтом цивилизации».

Война началась в Карабахе 27 сентября. Армения и Азербайджан ведут боевые действия на линии соприкосновения уже восьмой день. 4 октября весь день обстреливают столицу непризнанной НКР Степанакерт. С обеих сторон есть жертвы.