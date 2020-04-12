    12 апреля 2020, 09:26

    Ждать ли второй волны коронавируса в Китае? Мнение эпидемиолога

    Эля Данилюк

    Вероятность повторной вспышки коронавирусной инфекции в Китае — крайне низкая. В этом уверен ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань, сообщило РИА «Новости».
    Ждать ли второй волны коронавируса в Китае? Мнение эпидемиолога

    Такие обнадеживающие прогнозы, по мнению специалиста, возможны благодаря жестким мерам, введенным китайским правительством. По его словам, люди продолжают носить маски и соблюдают дистанцию, а всех «подозрительных» пациентов сразу госпитализируют.

    Также эксперт сделал прогнозы насчет пика мировой пандемии. Если ситуация по числу заболевших в мире будет развиваться так же, как и сейчас, то до максимальных показателей еще как минимум две недели.

    Предсказать точнее, какой сценарий может быть в мире, врач не берется, ведь он основывается на опыте эпидемии в своей стране.

    «В других странах очень много непредвиденных факторов. Но если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию, боюсь, что нужно еще две недели», — заявил специалист.

    По мнению эпидемиолога, сейчас многое зависит от решений властей в каждом отдельном регионе. Если меры жесткие, то пандемия пройдет сравнительно быстро. Он привел в пример север Италии, где практически нет заражений — и все благодаря жестким мерам властей на местах. При этом в целом по стране ситуация удручающая, заявил Наньшань.

    Накануне в Китае коронавирус нашли у 72 жителей, которые вернулись домой из России.