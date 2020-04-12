Ждать ли второй волны коронавируса в Китае? Мнение эпидемиолога

Такие обнадеживающие прогнозы, по мнению специалиста, возможны благодаря жестким мерам, введенным китайским правительством. По его словам, люди продолжают носить маски и соблюдают дистанцию, а всех «подозрительных» пациентов сразу госпитализируют.

Также эксперт сделал прогнозы насчет пика мировой пандемии. Если ситуация по числу заболевших в мире будет развиваться так же, как и сейчас, то до максимальных показателей еще как минимум две недели.

Предсказать точнее, какой сценарий может быть в мире, врач не берется, ведь он основывается на опыте эпидемии в своей стране.

«В других странах очень много непредвиденных факторов. Но если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию, боюсь, что нужно еще две недели», — заявил специалист.

По мнению эпидемиолога, сейчас многое зависит от решений властей в каждом отдельном регионе. Если меры жесткие, то пандемия пройдет сравнительно быстро. Он привел в пример север Италии, где практически нет заражений — и все благодаря жестким мерам властей на местах. При этом в целом по стране ситуация удручающая, заявил Наньшань.

Накануне в Китае коронавирус нашли у 72 жителей, которые вернулись домой из России.