  • Ж/д сообщение с Донбассом может быть восстановлено — МИД Украины

    05 октября 2019, 17:43

    Алена Макаренко

    Железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву областями Донбасса, возможно, восстановят. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу «Свобода слова Савика Шустера» в эфире телеканала «Украина».
    Ж/д сообщение с Донбассом может быть восстановлено — МИД Украины

    Он напомнил про восстановление моста в Станице Луганской, к северу от Луганска. Через месяц-полтора по нему поедут машины. После этого власти отремонтируют и другие мосты, возведут новые переходные пункты, предположил министр.

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    «Возможно, восстановится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли более комфортно переезжать», — заявил Пристайко.

    Железнодорожное сообщение между большей частью Донбасса и основной частью Украины прекратилось в 2014 году из-за военных действий. Некоторые километры железных дорог сейчас контролируют власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

    Власти Украины ранее восстановили движение поездов на территориях, подконтрольных Киеву. Они вновь запустили пригородные электрички на участках от Мариуполя до Волновахи и станции Южнодонбасская.

    Представители Трехсторонней контактной группы, в которую входят представители Украины, ДНР и ЛНР, 1 октября подписали «формулу Штайнмайера». Она предполагает проведение выборов и наделение Донбасса особым статусом.