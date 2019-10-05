Он напомнил про восстановление моста в Станице Луганской, к северу от Луганска. Через месяц-полтора по нему поедут машины. После этого власти отремонтируют и другие мосты, возведут новые переходные пункты, предположил министр.

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«Возможно, восстановится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли более комфортно переезжать», — заявил Пристайко.

Железнодорожное сообщение между большей частью Донбасса и основной частью Украины прекратилось в 2014 году из-за военных действий. Некоторые километры железных дорог сейчас контролируют власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Власти Украины ранее восстановили движение поездов на территориях, подконтрольных Киеву. Они вновь запустили пригородные электрички на участках от Мариуполя до Волновахи и станции Южнодонбасская.

Представители Трехсторонней контактной группы, в которую входят представители Украины, ДНР и ЛНР, 1 октября подписали «формулу Штайнмайера». Она предполагает проведение выборов и наделение Донбасса особым статусом.