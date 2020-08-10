«В Омской, Томской, Новосибирской областях жаркая погода, около и выше 30 градусов сохранится до конца недели. Очаг положительной аномалии сместится к югу Красноярского края и к Хакасии», — сказал он.

Уже к концу недели — к 15–16 августа — температура снизится на пару градусов, но все равно останется выше нормы.

По словам Вильфанда, жаркая погода ждет Ямал и Таймыр.

Наслаждаться теплой, приятной погодой смогут и жители столичного региона. Но с середины следующей недели ожидается похолодание до +15 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра.