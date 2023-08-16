Мир 16 августа 2023, 23:33 Жаркое лето оставит жителей Стамбула без воды NTV: запасов воды в Стамбуле осталось на 2 месяца РИА «Новости»

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Запасов воды в снабжающих Стамбул водохранилищах хватит только на два месяца. В случае продолжения жары и засухи ситуация может стать критической, сообщил телеканал NTV.

По данным журналистов, у Стамбула запасов воды осталось на 91 день.

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«Однако, с учетом того, что 25% испаряется, то запасов хватит лишь на 61 день», — уточнили в сообщении.

В управлении водных ресурсов и канализации Стамбула отметили, что степень заполненности водохранилищ по состоянию на 16 августа, достигло 33,37% — более 289 миллионов кубометров.

В течение последних двух недель горожане потребляли от трех до трех с половиной миллионов кубометров воды в сутки. При этом половина из самых крупных водохранилищ почти обмелела. Сейчас они заполнены менее чем на 2%.

В среду, 16 августа, в Турции зафиксировали новый температурный рекорд. В провинции Эскишехир западнее Анкары термометры показали +49,5 градуса, писал RT.