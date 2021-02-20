Генсек ООН назвал прошедшие 6 лет самыми жаркими в истории

С каждым годом климат на планете все больше меняется, а число различных стихийных бедствий только увеличивается. Последние шесть лет стали самыми жаркими в истории наблюдений, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Тревожные знаки повсюду. Последние шесть лет с 2015 года были самыми жаркими за всю историю наблюдений. Уровень диоксида углерода достиг рекордных значений. Пожары, наводнения и другие стихийные бедствия становятся сильнее по всему миру», — привел слова генсека ТАСС.

Гутерриш подчеркнул, что планету ждет катастрофическое увеличение температуры на три градуса, если не будет предпринято никаких действий. Также он поприветствовал решение США вернуться в Парижское соглашение по климату. Генсек выразил надежду, что глава Вашингтона Джо Байден подтвердит обещание выйти на нулевой уровень выбросов парниковых газов к 2050 году.

«Теперь соглашение вновь действует в том виде, какой предполагали его создатели», — заключил Гутерриш.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США возвращаются к Парижскому соглашению по климату. Документ определяет общий план действий по работе с глобальным потеплением. Его подписали более 190 государств.