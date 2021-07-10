Температура воздуха на солнце в Кувейте поднялась до экстремальных +70 градусов по Цельсию. При этом в тени зафиксировали +53,3 градуса жары. Таким образом, это можно считать самым жарким летом в эмирате Ближнего Востока за последние 70 лет.

Такие экстремальные температуры, как уточнил ТАСС, обусловлены тропическим местоположением государства, а также сезонной индийской депрессией — тропическим циклоном в Индийском океане.

Летом в Персидском заливе традиционно наступает сезон сильных ветров из-за большой разницы между атмосферным давлением и индийской сезонной депрессией. Средние летние температуры в эмирате через 50 лет могут достигнуть +60 градусов, предполагают ученые.

Однако в департаменте метеорологии при Генеральном управлении гражданской авиации Кувейта 53-градусную жару не подтвердили. По мнению синоптиков, разговор идет о том, что термометры в машинах могли показывать до +70.

Европейскую часть России в ближайшие дни накроет аномальная жара. Особенно высокой температура будет в Центральном и Южном федеральном округах.

В жаркое время возрастает риск получить тепловой удар. Чтобы обезопасить себя, стоит запастись головным убором, солнечными очками и солнцезащитным кремом, а также пить больше воды.