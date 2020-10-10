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    10 октября 2020, 16:17

    Жапаров заявил о готовности президента Киргизии уйти в отставку

    Дарья Морозова

    Кандидат в премьер-министры Киргизии Садыр Жапаров заявил, что президент страны Сооронбай Жээнбеков готов к уходу в отставку. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Жапаров заявил о готовности президента Киргизии уйти в отставку

    Жапаров уточнил, что говорил с Жээнбековым перед заседанием парламента.

    «Он готов уйти в отставку», — заключил политик.

    5 октября после обнародования итогов парламентских выборов в Киргизии началось протестное движение. Оно началось из-за многочисленных нарушений на избирательных участках, о которых сообщали очевидцы. При этом наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности не нашли фактов нарушений правил голосования, такое же мнение высказала комиссия Межпарламентской ассамблеи государств СНГ.

    Однако это не остановило протестующих: сотни человек собрались на площади перед Домом правительства в Бишкеке.

    Также стало известно о задержании бывшего главы администрации президента Киргизии Фарида Ниязова. На него завели соответствующее уголовное дело. Следственно-оперативная группа продолжает устанавливать его соучастников с целью задержания.