Жапаров заявил о готовности президента Киргизии уйти в отставку

Жапаров уточнил, что говорил с Жээнбековым перед заседанием парламента.

«Он готов уйти в отставку», — заключил политик.

5 октября после обнародования итогов парламентских выборов в Киргизии началось протестное движение. Оно началось из-за многочисленных нарушений на избирательных участках, о которых сообщали очевидцы. При этом наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности не нашли фактов нарушений правил голосования, такое же мнение высказала комиссия Межпарламентской ассамблеи государств СНГ.

Однако это не остановило протестующих: сотни человек собрались на площади перед Домом правительства в Бишкеке.

Также стало известно о задержании бывшего главы администрации президента Киргизии Фарида Ниязова. На него завели соответствующее уголовное дело. Следственно-оперативная группа продолжает устанавливать его соучастников с целью задержания.