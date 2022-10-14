Жапаров предложил создать систему продовольственной безопасности Центральной Азии и России | 360°

Мир 14 октября 2022, 14:19 Поделиться Telegram

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Viber Жапаров предложил создать систему продовольственной безопасности Центральной Азии и России Жапаров: Центральной Азии и РФ нужно создать общую систему продовольственной безопасности РИА Новости

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Странам Центральной Азии и России нужно создать общую систему обеспечения продовольственной безопасности, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров. С таким предложением он выступил на саммите в Астане, сообщил ТАСС.

«Необходимо создать единую стратегию обеспечения продовольственной безопасности наших стран», — отметил Жапаров.

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По его мнению, в будущем странам следует предпринимать совместные меры для защиты внутреннего рынка и импортозамещения при возникновении дефицита тех или иных товаров.

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Также в ходе своего выступления Жапаров отметил, что с 1 января 2023 года Киргизия приступит к председательству в СНГ. Страна будет уделять большое внимание укреплению добрососедских и доверительных отношений между участниками содружества, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе киргизского лидера.

По мнению Жапарова, в настоящее время важно направить усилия на поддержку и развитие партнерского взаимодействия по целому ряду направлений. Среди них — транспорт, миграционная политика, культура, связь и коммуникации, реализация международных инициатив.

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