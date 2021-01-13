Жапаров пообещал сохранить официальный статус русского языка в Киргизии

Официальный статус у русского языка в Киргизии останется и в дальнейшем. Об этом заявил Садыр Жапаров, победивший на выборах президента страны.

«Русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус. <…> Высокие дипломатические отношения с Россией будут продолжены», — сообщил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Жапаров добавил, что после распада Советского Союза Киргизия и Россия «стали союзниками, близкими партнерами», а отношения между двумя странами «как у братьев». Он обратил внимание, что все киргизы знают, что без России будет «очень тяжело», потому что, по его словам, в экономическом, геополитическом плане Россия — главный союзник и партнер.

10 января в Киргизии состоялись досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирали форму правления в стране — президентскую или парламентскую. Садыр Жапаров набрал свыше 79% голосов. За президентскую форму правления проголосовали более 80% избирателей.

Российский президент Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой и пожелал ему успехов, сообщает RT.