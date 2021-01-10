10 января параллельно с досрочными выборами президента в Киргизии проходит референдум по определению формы правления в стране. За президентскую форму правления по итогам обработки половины бюллетеней проголосовали более 80% граждан.

С утра в Киргизии открылись 2420 избирательных участков. Голосование проходит с соблюдением всех необходимых мер эпидемической безопасности.

Бывший лидер Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года. На пост главы республики претендуют 17 кандидатов. Среди них политики, чиновники, предприниматели и силовики.

В рамках референдума гражданам Киргизии предложили выбрать форму правления страны из двух вариантов: президентская или парламентская.