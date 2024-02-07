Мир 07 февраля 2024, 08:50 Жан-Пьер резко осадила журналиста за вопрос об интервью Путина Пресс-секретарь Жан-Пьер не подтвердила слова Карлсона об интервью с Путиным Billy Bennight/The Photo Access/globallookpress

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Белый дом отказался комментировать попытки сорвать интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер отказалась обсуждать этот вопрос, сообщили «Известия».

На брифинге репортеры попросили ее прокомментировать заявление Такера Карлсона, что власти США мешали ему встретиться с российским президентом. По словам очевидцев, Карин Жан-Пьер насторожил этот вопрос. Она попросила уточнить его, а потом дважды отказалась отвечать. Пресс-секретарь резко заявила одному из журналистов, что не станет комментировать обвинения.

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«Абсолютно нет комментариев, все», — сказала она.

Такер Карлсон приехал в Москву в начале февраля, чтобы пообщаться с местными жителями и понять, как устроена Россия. Журналист заявил, что возьмет интервью у Владимира Путина. По его словам, встречу планировали несколько месяцев, но администрация президента США дважды мешала. Коллеги раскритиковали американского ведущего, а демократы, по словам конгрессмена Тейлор Грин, содрогнулись от мысли, что он сделает выпуск с российским президентом.