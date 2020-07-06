Жан-Клод Ван Дамм выразил соболезнования семье Нурмагомедова

Жан-Клод Ван Дамм на своей страничке в Instagram выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову. Актер написал, что не был знаком с его умершим отцом Абдулманапом, но восхищался им.

В тексте поста актер обратился к Абдулманапу Нурмагомедову и пообещал молиться за тренера.

«Брат, я никогда не встречал тебя в реальной жизни, но всегда восхищался твоим жизненным путем! Я буду молиться за тебя во время путешествия на небеса. Да хранит Аллах твою душу. Аминь», — написал Ван Дамм в Instagram.

О смерти тренера стало известно 3 июля. Он умер в московской больнице, предположительно, от осложнений из-за коронавируса.

Многие политики и спортсмены обратились к семье Нурмагомедовых с соболезнованиями. Президент Владимир Путин лично позвонил сыну умершего тренера.

Один из главных соперников Хабиба, Конор Макгрегор, также обратился к семье Абдулманапа с соболезнованиями. Похороны тренера прошли в Дагестане. На них присутствовали родственники и близкие семьи. На прощание с тренером приехал глава Чечни Рамзан Кадыров.