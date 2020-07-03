Жан Кастекс стал новым премьер-министром Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса новым премьер-министром страны. Об этом сообщил Daily Storm.
Также Макрон поручил ему сформировать новое правительство страны. Ранее эту должность занимал Эдуар Филипп, а Кастекс был заместителем руководителя администрации президента.
«Президент республики Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — говорится в заявлении Елисейского дворца.