Жан Кастекс стал новым премьер-министром Франции

Также Макрон поручил ему сформировать новое правительство страны. Ранее эту должность занимал Эдуар Филипп, а Кастекс был заместителем руководителя администрации президента.

«Президент республики Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — говорится в заявлении Елисейского дворца.