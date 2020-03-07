«Жалуется сам на себя»: Джабаров оценил угрозу Зеленского о прекращении переговоров по Донбассу

Украинская сторона не выполняет условия «нормандского формата» по Донбассу, а Зеленский параллельно угрожает прекратить переговоры. Ситуация получается парадоксальная и непонятная.

«Честно говоря, абсолютно непонятна причина, по которой Украина должна выходить из „нормандского формата“. В случае выхода ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно. Республики пока еще верят в этот формат. После выхода же вопрос будет решаться более радикально», — заявил RT сенатор Владимир Джабаров.

Он добавил, что именно Украина не выполняет часть достигнутых на саммите «нормандской четверки» соглашений по конфликту в Донбассе. Получается, что украинский лидер Владимир Зеленский «жалуется сам на себя».

Ранее Зеленский заявил, что Украина выйдет из «нормандского формата» общения по Донбассу через год, если в урегулировании конфликта не будет никаких подвижек. Глава Украинского государства подчеркнул в интервью The Guardian, что во время «нормандского саммита» в прошлом году в Париже ему удалось «достучаться» до президента России Владимира Путина.