Мир 28 февраля 2023, 08:26 Жалобы на кожные заболевания участились в Турции после землетрясений Yeni Şafak: жалобы на кожные заболевания и стресс участились в Турции после землетрясений РИА «Новости»

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Жители юго-восточных регионов Турции стали чаще обращаться в больницы с жалобами на кожные заболевания и стресс после пережитых сокрушительных землетрясений. Об этом написала газета Yeni Şafak.

«Существенно выросло количество обращений в больницы с жалобой на кожные болезни, связанные со стрессом. Например, это экзема. Она все чаще встречается в жителей юго-востока страны», — сообщили авторы статьи.

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Стрессовая экзема больше встречается у женщин, чем у мужчин. Если ее не лечить, то со временем она способна привести к еще более серьезным болезням.

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«В итоге получается порочный круг. Люди испытывают стресс, получают экзему, и на ее фоне у них еще больший стресс. Если экзему не лечить вовремя, то по телу появляются открытые раны, а это риск инфицирования», — добавили журналисты.

В начале февраля в Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Согласно последней официальной информации, жертвами катаклизма стали свыше 44 тысяч человек.