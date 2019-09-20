Жалобу в отношении американского президента Дональда Трампа и его разговора с иностранным лидером подал представитель США на Украине.

Один из бывших чиновников заявил газете Washington Post, что разговор Трампа и зарубежного лидера состоялся по телефону. Сам же глава Белого дома ранее назвал фейковой публикацию в СМИ о том, что он якобы выдал секретную информацию в телефонном разговоре с одним из иностранных лидеров.

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«Жалоба на президента Трампа была подана представителем разведки на Украине. За две с половиной недели до подачи жалобы Трамп говорил с украинским президентом Владимиром Зеленским», — говорится в материале газеты.

Ранее издание публиковало материал о том, что сотрудник американской разведки 12 августа подал руководству рапорт о тревожном, по его мнению, телефонном разговоре Трампа с неким зарубежным лидером. С кем именно и на какие темы разговаривал Трамп, неизвестно. Но по имеющимся данным, он пообещал своему собеседнику нечто такое, что в разведке сочли очень тревожным.

Полученную от сотрудника спецслужб информацию инспектор разведывательного сообщества Майкл Аткинсон оценил как заслуживающую доверия, при этом саму жалобу он назвал «срочной», и присвоил ей статус неотложной проблемы.