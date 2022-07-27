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    27 июля 2022, 18:10

    Зерновую сделку назвали моделью для урегулирования других кризисов

    Глава Минобороны Турции Акар: зерновая сделка станет моделью для решения кризисов

    Антон Ишбульдин

    В Турции открыли координационный центра по зерну, сообщил ТАСС. Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что задачами организации станет безопасный вывоз зерна и сельхозпродукции из морских портов Украины.

    Зерновую сделку назвали моделью для урегулирования других кризисов

    Если договоренности удастся реализовать, этот успех может стать моделью для решения будущих кризисных ситуаций, отметил Акар.

    «Работы, которые будут проводиться в этом центре, могут не только способствовать предотвращению продовольственного кризиса и снижению цен на продовольствие, но и стать моделью для урегулирования схожих кризисов, в частности энергетического», — подчеркнул турецкий министр.

    На этой неделе отправят первую партию украинского зерна по Черному морю. Экспорт начнется из порта Черноморска, затем — из Одессы и Южного.