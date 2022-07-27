Зерновую сделку назвали моделью для урегулирования других кризисов

В Турции открыли координационный центра по зерну, сообщил ТАСС. Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что задачами организации станет безопасный вывоз зерна и сельхозпродукции из морских портов Украины.

Если договоренности удастся реализовать, этот успех может стать моделью для решения будущих кризисных ситуаций, отметил Акар.

«Работы, которые будут проводиться в этом центре, могут не только способствовать предотвращению продовольственного кризиса и снижению цен на продовольствие, но и стать моделью для урегулирования схожих кризисов, в частности энергетического», — подчеркнул турецкий министр.

На этой неделе отправят первую партию украинского зерна по Черному морю. Экспорт начнется из порта Черноморска, затем — из Одессы и Южного.