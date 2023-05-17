Мир 17 мая 2023, 14:33 Зерновую сделку с Украиной решили продлить – СМИ Bloomberg: Турция заявила, что зерновую сделку с Украиной продлят Freepik

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Зерновая сделка может быть продлена. Такое заявление сделали турецкие чиновники, сообщило информационное агентство Bloomberg.

«По словам турецких официальных лиц, соглашение, позволяющее Украине экспортировать урожай из ключевых портов через Черное море, будет продлено, при этом Россия согласна пока оставаться в пакте», — написало издание.

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Соглашение, заключенное при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций, сохранит открытым основной торговый путь и укрепит глобальные поставки продовольствия, добавило агентство.

«Сделка позволила безопасно отгрузить около 30 миллионов тонн урожая с момента ее подписания в июле 2022 года. Это помогло снизить мировые цены на продовольствие и товары», — отмечало Bloomberg.

Зерновая сделка была подписана в Стамбуле в июле 2022 года. Она состоит из двух частей: содействие экспорту зерновых с Украины и создание морских коридоров, а также содействие в экспорте российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Ранее представитель РФ при ООН Василий Небензя говорил, что Россия не увидела подвижек в выполнении российской части зерновой сделки.