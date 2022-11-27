Мир 27 ноября 2022, 17:30 «Зерно для жирных европейцев». Главе ЕК напомнили, в какие страны ушли сухогрузы с Украины Пользователи Twitter напомнили фон дер Ляйен о роли России в зерновой сделке РИА «Новости»

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сравнила голодомор на Украине с мировым продовольственным кризисом и обвинила в его организации Россию. На своей странице в Twitter она написала, что «Кремль снова использует еду в качестве оружия».

Такие заявления вызвали небывалый ажиотаж среди пользователей, которые напомнили европейской чиновнице, что зерновая сделка состоялась только благодаря России.

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В своем посте фон дер Ляйен заявила, что глобальную продовольственную безопасность обеспечивает Украина вместе с Евросоюзом. Она пояснила, что страны ЕС выделили деньги на перевозку двух сухогрузов из портов Украины,

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Пользователи Twitter заявили, что большая часть продовольствия снова окажется в странах Европы, а не в страдающих от голода странах Африки.

«Возможно, потому, что бедные африканцы могут не знать номер счета Зеленского в швейцарском банке. Теперь, надеюсь, все разберутся, и евро потекут куда надо», — написал один из авторов.

Его поддержал другой пользователь, который предложил главе Еврокомиссии опубликовать список стран, которые получат зерно и удобрения.

«До сих пор сухогрузы шли в западные страны и очень мало — в государства с серьезными продовольственными проблемами. Хватит лгать, Урсула!» — написал он.

«Это украинское зерно для бедных стран или для жирных европейцев?», — поинтересовался еще один комментатор.

Главе Еврокомиссии напомнили, что проходы по Черному морю открыла Россия, «иначе ничего бы не двигалось».

Пользователи подчеркнули, что Россия заявила о готовности передать зерно и удобрения беднейшим странам мира бесплатно. Но из-за санкций она не может этого сделать.

«Российские продукты держат в заложниках, а это 10% мирового запаса, которые власти готовы отдать бесплатно. Но при этом тратят наши деньги на две лодки украинского зерна, чтобы спасти мир от голода. Это смешно», — подытожил автор.