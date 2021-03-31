Молдавия ввела запрет на экспорт зерна до 12 апреля

Правительство Молдавии на прошедшем во вторник заседании приняло решение о запрете экспорта зерна сроком до 12 апреля. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Сегодня на заседании члены кабинета министров утвердили постановление правительства, которое накладывает запрет на экспорт зерна из государственных резервов до 12 апреля», — сказано в сообщении. Его цитирует агентство «Прайм».

Такое решение, как отметили в кабмине, принято для обеспечения продовольственной безопасности, поскольку в прошлом году сельское хозяйство республики пострадало из-за сильной засухи.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон и нынешний Майя Санду просят о гуманитарных поставках вакцины «Спутник V». Политики борются за право получить положительный ответ от Владимира Путина. До конца недели в Россию должен приехать Додон с целью уговорить российские власти помочь в борьбе с коронавирусом.