Мир 11 сентября 2023, 11:07 Зеркально ответить на новые запреты россиянам в ЕС призвали в Совфеде Сенатор Клишас потребовал зеркально ответить ЕС на запрет ввозить машины РИА «Новости»

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Действия Евросоюза (ЕС), направленные на запрет ввоза на территорию стран блока личных смартфонов и автомобилей, являются дискриминацией по паспорту. Такое мнение выразил сенатор Андрей Клишас в Telegram-канале.

«Санкции направлены против всех наших граждан, независимо от убеждений и политических взглядов. Дискриминация в чистом виде на основании паспорта», — высказался политик.

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Он указал, что только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан Евросоюза повлияют на руководство западных стран и способствуют отмене дискриминационных правил.

Врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов также выразил недовольство новыми санкциями в отношении россиян. По его мнению, запрет на ввоз в Евросоюз некоторых видов товаров стал полным беспределом.

Ранее Еврокомиссия заявила, что россияне не смогут больше въезжать в ЕС на зарегистрированных в родной стране автомобилях. Им также запретили ввозить смартфоны, ноутбуки, шампуни, зубные пасты.