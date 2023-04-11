Эксклюзив 11 апреля 2023, 11:10 Землю взять они не прочь. Корнилов рассказал о мотивах Польши в проекте «Речь Посполитая» Корнилов: идею «Речи Посполитой» обсуждают на фоне антиукраинских протестов в Польше РИА «Новости»

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Идея о новой Речи Посполитой активно обсуждается после визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу. Ее сразу подхватили местные СМИ. Любопытно, что все это происходит на фоне антиукраинских протестов в польском обществе, отметил в беседе с «360» политолог и публицист Владимир Корнилов.

«Сам Зеленский лично заявлял, что с Польшей не будет границ, когда рядом с ним стоял [президент Польши] господин Дуда. Когда это было объявлено буквально, польская пресса это сразу подхватила с огромным удовольствием. Идея о новой Речи Посполитой активно витает в воздухе, обсуждается», — констатировал эксперт.

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Но одновременно с этим идут и антиукраинские протесты польских фермеров, министр сельского хозяйства Польши уходит в отставку в знак протеста против проукраинского решения Европейской комиссии, которая продавила беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции, напомнил он.

«Вот она такая — „дружба по-польски“. Польша не против приобрести земельку украинскую, взять в услужение украинских граждан, но зерно и другая сельхозпродукция — врозь», — добавил Корнилов.

По его словам, в этом смысле за все века отношений между Украиной и Польшей ничего не изменилось.

О том, что Зеленский пообещал Анджею Дуде территорию Западной Украины за помощь против России, сообщило ранее Niezależny Dziennik Polityczny. По данным издания, земли отойдут полякам в случае провала контрнаступления ВСУ.

Сенатор Алексей Пушков позже заявил, что сейчас речь идет не столько о будущем Западной Украины, сколько о новом проекте подчинения Польше всей нынешней Украины в рамках некой конфедерации. По его оценке, можно не сомневаться, что Польша сделает все возможное, чтобы эти планы осуществились.