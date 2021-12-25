Землю в Крыму нашли у судьи Конституционного суда Украины

Судья Конституционного суда Украины не задекларировал принадлежащий ему земельный участок в Крыму, а его коллега не обозначил в отчете принадлежащую ему квартиру в Киеве.

Несоответствия в декларациях двух судей обнаружило Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Информация об этом была размещена на сайте ведомства, отметила газета «Известия».

«Информацию об обнаруженных признаках уголовных правонарушений НАПК передало в Национальное антикоррупционное бюро Украины», — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что стоимость незадекларированного участка судьи Виктор Кривенко составляет четыре миллиона гривен (это приблизительно 147 тысяч долларов).

Его коллега — судья Александр Касминин — не задекларировал квартиру в украинской столице стоимостью 2,4 миллиона гривен (около 88,2 тысячи долларов).

Под административную ответственность также попадет и третий судья Владимир Мойсик. В декларации он не обозначил доход на сумму 239 тысяч гривен (порядка 8,8 тысячи долларов). Эта сумма была получена им в виде освобождения от уплаты долга по кредитному договору.