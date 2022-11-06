Землю под водой стали продавать американские риелторы | 360°

Мир 06 ноября 2022, 16:46 Землю под водой стали продавать американские риелторы Entrepreneur: в США риелтор выставил на продажу участок, практически находящийся под водой Unsplash

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Американский риелтор выставил на продажу участок, находящийся под водой. Об этом сообщило издание для предпринимателей Entrepreneur.

На продажу выставили участок земли площадью 1,6 гектара за 43 миллиона долларов в курортном городке Бока-Ратон в штате Флорида. Он практически весь находится под водой.

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Продающий его риелтор Уильям Суэйн уверяет, что это очень выгодное предложение для строительства особняка на одну семью. Он отметил, что за последние полтора года участки в этом районе поднимались в цене примерно на 10% каждый месяц и предлагаемый им затопленной участок — последний, выставленный на продажу крупный объект недвижимости с 1992 года. За дополнительные 3,5 миллиона долларов компания Суэйна обязуется построить вокруг участка дамбу и засыпать его песком и гравием.

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Особенно примечательно, что в 1950-х кто-то украл землю на этом участке — ее выкопали и перевезли в другое место. Образовавшуюся впадину в результате затопило.

Ранее стало известно, что многодетные россияне могут получить в собственность участок. Еще землю могут получить представители коренных народов Сибири, товарищества садоводов.