Мир 15 февраля 2023, 11:21 Землетрясения в Турции и Сирии признали самыми сильными за столетие Politico: ВОЗ назвала землетрясения в Турции и Сирии самыми мощными за столетие в Европе РИА «Новости»

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Землетрясения, обрушившиеся на юго-восточную часть Турции и запад Сирии в начале февраля, стали самыми мощными стихийными бедствиями за последнее столетие в европейском регионе. Об этом изданию Politico сообщил глава отделения Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге.

«Величину землетрясения мы изучаем до сих пор, пока неизвестна его истинная мощность. Но это однозначно самое мощное землетрясение в Европе за последние 100 лет», — заявил он.

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Представитель организации не исключил, что итоговое количество жертв землетрясения увеличится вдвое.

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«Совсем скоро мы получим более точную информацию о масштабе катаклизма и причиненном ущербе», — заключил Клюге.

Мощные подземные толчки в Турции произошло 6 февраля, их магнитуду оценили в 7,8. Согласно последней информации, погибли свыше 35 тысяч человек.

Также почти 1,4 тысячи человек погибли в результате разрушений в Сирии.