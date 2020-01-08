Землетрясения произошли в Иране возле АЭС «Бушер»

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 05:20 по Москве. Эпицентр подземных толчков находился в десяти километрах к юго-востоку от Боразджана. Второе землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 06:19 по Москве. Эпицентр располагался в 17 километрах также к юго-востоку от Боразджана. Очаги землетрясений залегали на глубине 10 километров. Данных о разрушениях, пострадавших и погибших пока нет.

Атомная электростанция находится в 48 километрах от эпицентров подземных толчков. Бушерскую АЭС запустили в 2011 году. Это первая атомная электростанция на Ближнем Востоке.