Мир 16 марта 2023, 09:27 Землетрясение зафиксировали в Индонезии EMSC: землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии Unsplash

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Землетрясение магнитудой 5,5 по шкале Рихтера зафиксировали у побережья Индонезии утром в четверг, 16 марта. Об этом свидетельствуют данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра, опубликованные на официальном сайте.

Очаг залегал на глубине двух километров в 267 километрах к югу от города Гентенг, в котором живут 79,6 тысячи человек.

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Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, угрозы цунами не объявлялось.

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Во вторник сообщалось о нескольких землетрясениях в разных частях земного шара. Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксировали в Аргентине, никто не пострадал. Также природный катаклизм произошел около берегов Папуа — Новой Гвинеи, его мощность оценили в 6,3 балла.

В начале февраля сильное землетрясение произошло в Сирии и Турции. Согласно официальной информации, в Сирии погибли более тысячи человек, а в Турции — свыше 48 тысяч.