Мир 08 апреля 2023, 18:46 Землетрясение зафиксировали у берегов Папуа — Новой Гвинеи Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом проинформировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 39 километрах к западу от города Аитапе, где проживают 5,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 40 километров. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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Землетрясение магнитудой 5,5 в среду произошло у берегов Чили. В этот же день подземные толчки зафиксировали в акватории Тихого океана, неподалеку от Курильских островов. Еще одно мощное землетрясение зарегистрировали в пятницу недалеко от Северо-Курильска, его магнитуда составила 6,4.