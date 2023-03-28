Мир 28 марта 2023, 18:31 Землетрясение зафиксировали у берегов Японии

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Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали у побережья северного японского острова Хоккайдо. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Национальное метеорологическое управление страны.

Очаг подземных толчков зафиксировали на глубине 20 километров под водой. Землетрясение ощущалось в префектурах Аомори, Иватэ и Хоккайдо.

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Отмечается, что информации о пострадавших от природной стихии не поступало, угрозы цунами объявлено не было.