28 марта 2023, 18:31
Землетрясение зафиксировали у берегов Японии
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали у побережья северного японского острова Хоккайдо. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Национальное метеорологическое управление страны.
Очаг подземных толчков зафиксировали на глубине 20 километров под водой. Землетрясение ощущалось в префектурах Аомори, Иватэ и Хоккайдо.
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Отмечается, что информации о пострадавших от природной стихии не поступало, угрозы цунами объявлено не было.
Землетрясения
Япония
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