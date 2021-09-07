Землетрясение зафиксировали у берегов архипелага Шпицберген

Геологическая служба США (USGS) зарегистрировала подземные толчки на полярном архипелаге Шпицберген в понедельник, 6 сентября. Магнитуда землетрясения составила 5,1. Об этом рассказало ИА НСН.

Эпицентр находился к северу от берегов архипелага и пролегал на глубине 10 километров. Точное время толчков, по данным геологов, зафиксировано в 17:31 по местному времени (20:31 по Москве).

Данных о пострадавших и каких-либо разрушениях на архипелаге не поступало.