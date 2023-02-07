07 февраля 2023, 16:45
Землетрясение в Турции спровоцировало огромные пробки на дорогах
Застрявшие в результате землетрясения в Турции машины создали многокилометровые пробки, мешая проезду другим транспортным средствам. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Корреспонденты также показали кадры разрушенных жилых домов и иных зданий. На данный момент на месте разрушений работают спасательные бригады со всего мира. Спасатели достают из-под завалов людей и животных.
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По словам итальянский ученых из Национального института геофизики и вулканологии, землетрясение в Турции привело к сдвигу литосферных плит на три метра.
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Землетрясение на юге Турции
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