Мир 07 февраля 2023, 16:45 Землетрясение в Турции спровоцировало огромные пробки на дорогах

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Застрявшие в результате землетрясения в Турции машины создали многокилометровые пробки, мешая проезду другим транспортным средствам. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Корреспонденты также показали кадры разрушенных жилых домов и иных зданий. На данный момент на месте разрушений работают спасательные бригады со всего мира. Спасатели достают из-под завалов людей и животных.

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По словам итальянский ученых из Национального института геофизики и вулканологии, землетрясение в Турции привело к сдвигу литосферных плит на три метра.

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