Мир 22 марта 2023, 07:34 Землетрясение в Афганистане и Пакистане унесло жизни 11 человек News: 9 человек погибли в Пакистане в результате землетрясения

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В результате землетрясения, которое произошло в Афганистане вечером 21 марта, погибли по меньшей мере девять человек в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане. Еще 44 жителя пострадали. Об этом сообщила газета News, сославшись на обновленные данные управления по борьбе со стихийными бедствиями.

По данным Reuters, еще двое стали жертвами в восточной провинции Афганистана Лагман. Об этом агентству рассказали в местном управлении по смягчению последствий стихийных бедствий.

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Магнитуда землетрясения достигла 6,5. Очаг залегал на глубине почти 200 километров. Подземные толчки ощущались в Индии, Казахстане, Узбекистане, а также разных городах Пакистана, в том числе Пешаваре, Лахоре, Исламабаде.

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Ранее, 18 марта, землетрясение магнитудой 6,7 случилось в Эквадоре. По информации СМИ, эпицентр находился на острове Пуна. Очаг залегал на 85-километровой глубине. Известно о 12 погибших, также есть пострадавшие.