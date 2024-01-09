Мир 09 января 2024, 16:45 Землетрясение произошло возле берегов Королевства Тонга EMSC зафиксировал землетрясение магнитудой 5,7 у берегов Королевства Тонга Unsplash

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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Королевства Тонга в Полинезии. Подземные толчки зарегистрировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 171 километре к северо-востоку от города Нукуалофа. Его население превышает 22 тысячи человек.

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Подземные толчки зафиксировали 9 января в 10:53 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Угрозу цунами в регионе не объявляли. Информация о пострадавших и разрушениях также не поступала.

Еще одно землетрясение произошло 9 января у берегов Индонезии. Его магнитуда составила 6,8, а очаг залегал на глубине 91 километр.

Мощное землетрясение случилось в начале 2024 года в Японии. Жертвами природного катаклизма стали более 200 человек. Больше всего людей погибло в городах Судзу и Вадзима.