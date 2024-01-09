09 января 2024, 16:45
Землетрясение произошло возле берегов Королевства Тонга
EMSC зафиксировал землетрясение магнитудой 5,7 у берегов Королевства Тонга
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Королевства Тонга в Полинезии. Подземные толчки зарегистрировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 171 километре к северо-востоку от города Нукуалофа. Его население превышает 22 тысячи человек.
Реклама
Подземные толчки зафиксировали 9 января в 10:53 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Угрозу цунами в регионе не объявляли. Информация о пострадавших и разрушениях также не поступала.
Еще одно землетрясение произошло 9 января у берегов Индонезии. Его магнитуда составила 6,8, а очаг залегал на глубине 91 километр.
Мощное землетрясение случилось в начале 2024 года в Японии. Жертвами природного катаклизма стали более 200 человек. Больше всего людей погибло в городах Судзу и Вадзима.
Землетрясения
Реклама
Реклама