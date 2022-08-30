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    30 августа 2022, 13:40

    Землетрясение произошло в западной части Индонезии

    Оксана Лавнюженко

    Сотрудники Индонезийского агентства метеорологии, климатологии и геофизики зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,5 в западной части страны. Об этом написал сайт phys.org.

    Подземные толчки могли ощутить жители остров Сиберут и Ментавай, сообщило РИА ФАН.

    Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

    Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение в море неподалеку от острова Сахалин. Магнитуда толчков там составила 5,2. Очаг располагался на глубине 97 километров.