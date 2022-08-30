Землетрясение произошло в западной части Индонезии

Сотрудники Индонезийского агентства метеорологии, климатологии и геофизики зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,5 в западной части страны. Об этом написал сайт phys.org.

Подземные толчки могли ощутить жители остров Сиберут и Ментавай, сообщило РИА ФАН.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение в море неподалеку от острова Сахалин. Магнитуда толчков там составила 5,2. Очаг располагался на глубине 97 километров.