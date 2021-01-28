Землетрясение произошло в Забайкалье
Произошло землетрясение магнитудой 3,9 неподалеку от села Маргунцек Краснокаменского района Забайкальского края. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на единую геофизическую службу РАН.
По их данным, эпицентр находился под поселком. Кроме того, толчки почувствовали жители Александрово-Заводского, Борзинского, Забайкальского и Приаргунского районов.
Ранее в акватории Японского моря в 205 километрах севернее города Тоттори на острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6. Информация об этом появилась на сайте Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.