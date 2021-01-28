Землетрясение произошло в Забайкалье

По их данным, эпицентр находился под поселком. Кроме того, толчки почувствовали жители Александрово-Заводского, Борзинского, Забайкальского и Приаргунского районов.

Ранее в акватории Японского моря в 205 километрах севернее города Тоттори на острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6. Информация об этом появилась на сайте Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.