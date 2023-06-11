Мир 11 июня 2023, 22:17 Землетрясение произошло в турецкой провинции Адана AFAD: землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецкой провинции Адана РИА «Новости»

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Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции сообщило о землетрясении в провинции Адана. Оно составило 4,2 балла, сказано в сообщении ведомства в Twitter.

Землетрясение зарегистрировали в 17:57 (совпадает с московским временем). Оно произошло в районе Саимбейли. Очаг залегал на глубине семь метров.

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Природное явление произошло именно в том месте, где указывал ученый-сейсмолог Наси Герюр. Он предупреждал, что толчки могут произойти в провинции Адана на линии разлома.

Несколько дней назад в Турции зафиксировали землетрясение в на юго-востоке страны в провинции Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 11,41 километра рядом с городом Гексуном, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что 25 мая на востоке Турции произошло землетрясение в провинции Малатья. Магнитуда подземных толчков составила 1,1. наиболее ощутимы они оказались в городе Пютюрге. Эпицентр землетрясения находился на глубине 6,96 километра.